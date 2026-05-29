自らが所有する島やプライベートジェットへ世界中の要人を招き、10代の少女に性行為の相手をさせていた米国の富豪、ジェフリー・エプスタイン。性的虐待などの罪で起訴されるも、2019年に獄中で自殺した凶悪な性犯罪者だ。【画像】10代少女に性加害を行っていた米富豪ジェフリー・エプスタインの写真、隣には若い女性の姿が…このエプスタインにはビジネスパートナーがいた。恋人であり、英国社交界に強力なコネクションを持つ