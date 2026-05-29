アイドルグループ・FRUITS ZIPPERが新曲「ぱわーオブらぶ」を29日に配信した。ミュージックビデオ（MV）のティザー映像も本日公開する。【写真】カワイイ！第2弾イベントビジュアル“ごはんも、おやつも、睡眠も、日常のすべてが重なり合って、この世界はフルパワー（＝ふるっぱー）になる”。そんなメッセージを言葉遊びを交えて届ける今作は、FRUITS ZIPPERならではの“KAWAII”パワーとポジティブなエネルギーを詰め込んだ