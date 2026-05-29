〈「着替える姿や性行為が録画され」「身分証を取り上げられて…」少女たちを服従させた、エプスタインの恋人女性による“悪魔の支配システム”〉から続く自らが所有する島やプライベートジェットへ世界中の要人を招き、10代の少女に性行為の相手をさせていた米国の富豪、ジェフリー・エプスタイン。性的虐待などの罪で起訴されるも、2019年に獄中で自殺した凶悪な性犯罪者だ。【閲覧注意】よつんばいで少女に覆い被さる英アンド