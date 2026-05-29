プロ野球のファーム・リーグは29日、交流戦のオイシックス―DeNA戦（長岡）がグラウンドコンディション不良のため中止に。ナイターを含めて残り6試合が行われた。ヤクルト―ハヤテ戦（戸田）は両チーム合わせて6本塁打を含む34安打の乱打戦となり、ヤクルトが14―12で逆転サヨナラ勝ちした。育成選手の沢野が7回に6号2ラン、9回に2打席連発となる同点の7号ソロを放ち、最後は橋本の2号2ランでサヨナラ勝ちした。橋本は4安打。