昨年２月に火災で店舗を失った甲府市の老舗ラーメン店が、６月１日に復活する。一時は閉店も考えたというが、経営していた高齢夫婦の娘らが、常連客らの再開を望む声に応え、新店舗のオープンにこぎつけた。夫婦とともに調理場に立つ予定の娘らは、「火災前の味を提供できるよう頑張りたい」と意気込んでいる。（加藤慧）同市湯村の「湯村食堂」は１９６６年創業。温泉街の一角に店を構え、温泉客や地域住民に長年親しまれる名