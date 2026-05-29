宝塚音楽学校の生徒による「すみれ募金」が２９日、兵庫県宝塚市の宝塚大劇場で行われ、１１３期本科生と１１４期予科生の計７９人が色とりどりの着物と緑色のはかま姿で登場。集まった約２０００人のファンに募金を呼びかけた。小児がんなどの病気と闘う子どもと家族の滞在施設「チャイルド・ケモ・ハウス」の支援が目的で、集まった１１０万６０７４円は公益財団法人チャイルド・ケモ・サポート基金に寄付される。本科生の