28日の県内は真夏日となった所もありましたが、29日は一転、涼しくて過ごしやすい1日でしたね。日によって気温差が大きくなっているので、体調管理に注意が必要です。西島結夏記者「この秋田駅前、雨が降ったりやんだりを繰り返しています。風がひんやりとしていてきのうまでよりはだいぶ涼しく感じます。きょうは上着を着ている人の姿が多くみられます」前線や湿った空気の影響で、29日の県内は広い範囲でくもりとなり、雨が降っ