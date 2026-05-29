大館保健所管内の10歳未満の女の子がつつが虫病にかかったと診断されました。県内での感染確認はことし初めてです。県によりますと、大館保健所管内に住む10歳未満の女の子は、今月23日に39度台の熱が出て、体に発疹が見つかりました。2日後に医療機関を受診したものの、症状が改善しなかったため、27日に入院し、28日につつが虫病と診断されました。県内での感染確認はことし初めてです。女の子は今は快方に向かっていて、命に別