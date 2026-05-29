新たなスタジアム整備についてです。秋田市の沼谷市長は、仮に整備に必要な民間資金が集まらずスケジュールが遅れるとしても、追加で公費を補てんして間に合わせることはないとの考えを示しました。Jリーグが求める水準を満たすための今の整備のあり方は、公共事業としては特殊だと指摘し、民間資金がなければ、事業は永遠に進まないとも話しました。沼谷市長の定例の記者会見は、先月初め以来、約2か月ぶり。この間、