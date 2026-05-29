先月、男鹿市で風車の羽根が折れた事故について、設置した事業者は落雷が原因となった可能性が高いとする調査報告を公表しました。折れた羽根の先端部分に落雷のものと思われる穴や焦げ跡などが見つかっていて、今後さらに詳しい調査が進めれらます。先月12日、男鹿市船越で観光案内所の近くにある陸上風車の約40メートルの羽根1枚が折れているのが見つかりました。風車を設置した「風の王国・男鹿」は、事故調査委員会を立