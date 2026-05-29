イオンは、プライベートブランド（PB）「トップバリュ」の「ベストプライス」でプレーンタイプの冷凍スパゲッティ麺を6月3日から全国の店舗で発売する。電子レンジ調理約3分（600W）でアルデンテ食感に仕上がる麺を開発した。好みのソースや具材を用意すれば、暑い夏にお湯でゆでなくても満足感あるパスタが楽しめる。近年は夏の猛暑が常態化し、家庭では火を使わない時短調理のニーズが高まっているという。新商品のキャッ