バルセロナは昨日、ニューカッスルに所属するイングランド代表FWアンソニー・ゴードンの獲得に向け、同クラブと最終合意に至ったことを、イギリスメディア『BBC』や移籍市場に精通するイタリア人記者ファブリツィオ・ロマーノ氏らが伝えた。選手とは5年契約で、移籍金7000万ユーロ（約130億円）＋インセンティブ1000万ユーロ（約19億円）で合意に至ったという。近々正式に発表される一方で、ゴードンの加入により去就が不透明とな