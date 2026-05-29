レアル・マドリードは今夏、大規模なスカッド再編に乗り出す可能性がある。そのなかで貴重な戦力となりそうなのが、下部組織出身の若手選手たちのようだ。レアル。マドリードは、多くのポジションで不安を抱えている。DFダニ・カルバハル、DFダビド・アラバは契約満了にともない退団。さらにMFダニ・セバージョスとMFエドゥアルド・カマヴィンガも売却される可能性があるようだ。ほかにも、DFフェルラン・メンディ、DFエデル・ミリ