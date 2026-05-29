前回大会でベスト4に入り、2026W杯でも上位進出が期待されるモロッコ代表。近年は若い世代が結果を出していて、2024年のパリ五輪では3位、昨年10月のU-20W杯では決勝でアルゼンチンを撃破して優勝を果たした。次々と優秀な若手が出ていることに加え、モロッコにルーツを持つ選手へ積極的に声をかけていることもあり、メンバー争いがかなり熾烈なものとなっている。先日には2026W杯に臨むモロッコ代表メンバーが発表されたが、パリ