日本代表MF三笘薫が所属するブライトンは今夏デンマーク代表MFマット・オライリー（25）の移籍を容認する姿勢のようだ。英『Football Insider』が報じている。23-24シーズン、セルティックで公式戦49試合に出場し19ゴール18アシストという素晴らしい成績を残したオライリー。シーズン終了後にはブライトンが総額3000万ポンドを費やし獲得に動いた。しかし、ブライトンに加入して以降、オライリーは影を潜めている。足首の怪我で出