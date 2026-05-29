アトレティコ・マドリード所属の元フランス代表FWアントワーヌ・グリーズマンが、MLSのオーランド・シティ移籍を決断した理由について語った。35歳のグリーズマンは、アトレティコ退団セレモニーの中で、アメリカ挑戦が幼少期からの夢だったことを明かしている。『MARCA』が報じた。「子どもの頃からの夢だった。オーランドでキャリアを終え、その後は世界最高の街であるマドリードに戻りたい」グリーズマンは以前からNFLやNBAの熱