菰田の獲得にはメジャー球団も関心を示しているようだ(C)産経新聞社高校球児にとって最後の夏は、もうすぐそこまで来ています。千葉で行われた春季高校野球関東大会は、神奈川1位の横浜高が優勝、埼玉1位の浦和学院が準優勝で幕を閉じました。 【関連記事】ドラ1クラス高校生の最適解は「即メジャー」か「まずはNPB」かMLB球団の逸材視察が本格化異なる慣習現場の事情4強入りしたのは東京1位の関東第一と、山梨1位の