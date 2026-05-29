2試合連続で好返球を披露した西田の評価が高まっている(C)Getty Imagesホワイトソックスの西田陸浮はメジャーデビュー直後から、そのプレーが大きな注目を集めた。デビュー戦でスタメン出場を果たした現地時間5月25日のツインズ戦、2回の守備時にライトからの好返球で本塁を狙ったランナーの生還を阻止。さらに翌日にも、再現するかのように延長10回の土壇場で、同ポジションから正確なバックホームを披露し失点を防いでいる。