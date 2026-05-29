5人組グループ・嵐が、5月31日に東京ドームで開催するラストライブ『ARASHI LIVE TOUR 2026「We are ARASHI」』において見逃し生配信の際、日本語に加えて4言語でのMC字幕対応が決定した。【画像】「嵐確定やん」「楽しみすぎる」TVer公式SNSが投稿した“縦読み”画像映像配信サービス・FAMILY CLUB onlineの公式Xでは「・英語・繁体中文・韓国語・タイ語」での字幕対応をアナウンス。なお、「制作の都合上、上記4言語分の公開