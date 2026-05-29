持ち帰り弁当の「Hotto Motto(ほっともっと)」(運営：プレナス)は3日から、定番弁当の肉が2倍になった『倍盛』シリーズを新発売する。『牛焼肉』や『チキン南蛮』、『ハンバーグ』といった定番メニューが対象である。【写真】ボリューム満点！倍盛チキン南蛮弁当「美味しいおかずを心ゆくまで楽しみたい」、「お肉を贅沢に頬張りたい」というニーズに応え、このシリーズが誕生した。全国の『ほっともっと』2423店舗（4月末時