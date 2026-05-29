人気アイドルグループ・Snow Manとスポーツブランド『PUMA（プーマ）』の新キャンペーンが5月28日よりスタート。公開されたキャンペーンビジュアルに、歓喜の声が巻き起こっている。【写真】「推しとお揃いって最高」Snow ManコラボのPUMAサンダル「推しとお揃い」Snow Manファン歓喜同キャンペーンは「YOUR DIRECTION（ユア・ディレクション）」と題された、Snow ManとPUMAによるキャンペーンの第2弾。新ビジュアルでは、Sn