お笑いコンビ「博多華丸・大吉」の博多華丸（56）が、28日放送のBS朝日「ケンコバのほろ酔いビジホ泊全国版」（木曜後10・00）にゲスト出演。自身の父親について語った。お笑いタレントのケンドーコバヤシは「うちの親父、めちゃくちゃ酒飲みやったんですよ」と回想。今年1月に結婚と第1子誕生を発表したが「90近いんで酒を完全に断ってたんですけど、その時だけはイキってガンガンに飲んでました」と、両家顔合わせの場での