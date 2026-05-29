２８日深夜放送のＴＯＫＹＯＦＭ「ＴＯＫＹＯＳＰＥＡＫＥＡＳＹ」（月〜木曜・深夜１時）に、お笑いコンビ「令和ロマン」の松井ケムリ（３３）とタレントのベッキー（４２）が出演。地元が隣駅同士とわかり、地元トークで盛り上がる中、ケムリが自身の学歴を明かす場面があった。番組冒頭、収録当日が誕生日のケムリを祝福したベッキーが「地元の後輩なんだよね、なにげに。知られてないけど」と明かすと、「子どもの時か