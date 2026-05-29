政界の大物・田中角栄が贔屓にした芸者・辻和子と築いたのは、単なる愛人関係ではなかった。辻和子とは角栄にとってどのような存在だったのか。芸者の人生を支える“旦那”として、公に関係を結ぶ制度「水揚げ」の実像を手がかりに、田中角栄と辻和子の関係性のあり方を読み解く。※本稿は、本橋信宏『花街アンダーグラウンド』（駒草出版）の一部を抜粋・編集したものです。お座敷ではなく土手で交わした芸者・辻和子と田中角栄と