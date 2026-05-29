ホルムズ海峡に停泊する船舶（ロイター＝共同）【ワシントン、テヘラン共同】米国とイランは散発的な交戦を繰り返しながらも、停戦は継続されているとの姿勢で、覚書締結に向け妥協点を模索している。主な焦点はエネルギー輸送の要衝ホルムズ海峡の開放。双方の立場にはなお隔たりがあり、合意に向けたせめぎ合いが激しくなっているもようだ。米メディアによると、覚書はホルムズ海峡を開放した上で、イラン核問題を協議すると