日本テレビ「ぐるぐるナインティナイン」（木曜後8・00）の「ゴチメンバー」としてレギュラー出演している男性グループ「M!LK」のメンバーで俳優の佐野勇斗（28）が、同番組公式Xに登場。共演者との関係を明かした。番組Xでは27日放送の、お笑いコンビ「千鳥」の大悟をゲストに迎えた「おっさんに学ぼうゴチ」を告知。収録の合間に撮影されたオフトーク動画を公開した。動画には、結果発表前の佐野と大悟が登場。スタッフの