◆日本生命セ・パ交流戦２０２６日本ハム―阪神（２９日・ＺＯＺＯ）阪神・村上頌樹投手が３０日にロッテと初対戦する。海辺で独特の風が吹く球場にも「初回の投球練習から意識をもって臨めたら。フォームを意識しながら、風に影響されないように」と意気込んだ。ＤＨ制については「打席に入るタイミングがあったらキャッチボールの間がなくなる。そういう意味で自分のテンポで入れる」と、集中して臨めそうだ。２３日・