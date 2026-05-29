２５日の日本テレビ「大悟の芸人領収書」では、千鳥・大悟の映画主演を記念した「芸人こそ最高の役者ＳＰ」が放送された。ゲストに俳優経験がある芸人が集まり、ライス関町知弘が登場した。舞台「ハリー・ポッターと呪いの子」のロン・ウィーズリー役にオーディションを経て選ばれたと説明し、「すごく大事な役。主役のハリー・ポッターの親友」とドヤ顔。舞台のビジュアルが紹介されると、まさかの姿に爆笑が起こった。「