おそらくカノジョは俺の兄貴を狙ってるこの記事の画像を見る爽やかなキュンを摂取したい、じれったい恋愛模様に「うわぁぁーー！」と悶えたい……。そんなあなたにおすすめしたいのが『おそらくカノジョは俺の兄貴を狙ってる』（伊瀬まるの/白泉社）です。主人公・遠野陽太はいたって普通の男子高校生。しかしイケメンかつ学園のアイドルである兄のせいで「自分に興味をもって仲良くなろうとしてくる女子が、実は兄目