サッカーの北中米Ｗ杯（６月１１日開幕）を控える日本代表が２９日、千葉市内で調整した。この日から新たに、ＧＫ鈴木彩艶（２３＝パルマ）ら１０名が合流し、壮行試合のアイスランド戦（３１日、ＭＵＦＧ国立）に出場する全メンバーが揃った。鈴木は自身初のＷ杯に「まずはメンバーに入れたことはうれしい。スタートラインだと思うし、結果を出すことに向かってやってきた」と意気込んだ。また、チームメートについても言及。