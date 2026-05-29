【元箱根】芦ノ湖まで徒歩約1分、レイクビューが魅力の189?デザイナーズ一軒家リビング／Photo：Airbnbバスルーム／Photo：Airbnb2023年にリフォームしたデザイナーズ一軒家です。芦ノ湖から徒歩1分ほどの元箱根にある閑静なエリアで、各部屋から芦ノ湖が眺められ、ぜいたくなプライベート空間を楽しめます。間取りは2階建て＋ロフトの5LDKで、1階はダイニング、リビング、キッチン、和室、寝湯付きバスルーム、ランドリールーム、