「主婦の店さいち」とは？「主婦の店さいち」は、人口約3800人の秋保温泉エリアにありながら、看板商品の「おはぎ」が1日平均5000個、最高で2万5000個売れるという伝説を持つ、地域に根差した名店。「ライバルは家庭の味」を掲げ、添加物を使わず丁寧に手作りした惣菜やお菓子が人気です。その味を求めて、地元客のみならず全国から客が訪れる、秋保温泉の文化とも言える存在です。伝説のあんこが口中で溶ける「さいちのおはぎ