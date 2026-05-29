メ～テレ（名古屋テレビ） 今年2月の衆議院選挙をめぐる「1票の格差」訴訟で、名古屋高裁も「合憲」の判断です。 この裁判は、今年2月の衆院選で「1票の格差」が鳥取1区と比べ、愛知12区で1.998倍だったことなどは違憲だとして、弁護士グループが選挙の無効を求めたものです。 29日の判決で名古屋高裁は「当時の選挙区割りは投票価値が不平等な状態だったと言えず違憲ではない」「愛知・岐阜・三重の選挙区