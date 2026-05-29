メ～テレ（名古屋テレビ） 大きな地震による津波を想定し、警察官が住民を安全に避難させるための訓練が、三重県紀宝町で行われました。 訓練は、熊野灘沖を震源とする震度7の地震が発生し、大津波警報が発表されたことを想定して行われ、紀宝警察署の警察官ら22人が参加しました。 署員の安否確認を行ったあと、警察官らは避難場所とされる海抜20mの高台へ住民を誘導するための手順やルートを確認しました