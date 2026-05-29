持ち帰りすし店「小僧寿し」は、6月1日(月)〜5日(金)、6月8日(月)〜12日(金)の期間限定･平日限定で、「旨さ引き立つ『炎の炙り食べ比べ』」を開催する。香ばしく炙ったネタの旨みを楽しめる、“炙り”ならではの香ばしさと素材本来の旨みが特徴のフェア。炙ることで引き立つ味わいと豊かな風味を楽しめる商品を取りそろえる。【フェアラインアップをすべて画像で見る】〈「旨さ引き立つ『炎の炙り食べ比べ』」ラインアップ(価格は