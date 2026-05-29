メ～テレ（名古屋テレビ） 大量のデータ整理など、AIが得意な作業を任せて、仕事を効率化。そうすることで生まれる”メリット”とは？ 「JR東海の管内で拾得された約3か月分の忘れ物が保管されています」（JR東海 営業本部 笠原健吾さん） 高く積み上げられた段ボール。中身はすべて列車や駅での忘れ物です。 名古屋市港区にある「JR東海お忘れ物センター」。 東京駅から新大阪駅の間で見