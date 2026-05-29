キルフェボンは、タルト専門店「キル フェ ボン」の全12店舗で、「季節のフルーツタルト」の夏バージョンを6月1日から8月31日まで発売する。全店舗でネット予約も受け付けている(14日前から)。旬のフルーツを贅沢に使用する「季節のフルーツタルト」は、季節ごとに異なる味わいを楽しめる商品。イチゴ、オレンジをはじめ、若桃、バナナ、マンゴー、洋梨、ブドウ、パイナップル、ブルーベリーなど10種のフルーツを使用。春には日向