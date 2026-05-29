富山市総合体育館が今年１０月「ＹＫＫ ＡＰアリーナ」としてリニューアルオープンするのを前に、運営をサポートする企業「ファウンディングパートナー」が発表されました。ファウンディングパートナーとしてきょう発表されたのは、北陸銀行、北陸コカ・コーラボトリング、アイザック、して前田建設工業を傘下とするインフロニア・ホールディングスのあわせて４社で