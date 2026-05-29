ヴァイオリニストでタレントの高嶋ちさ子（57）が29日、自身のインスタグラムを更新。“野菜が苦手”なことを公言している高嶋だが、「55年ぶりぐらいにピーマン食べました」と近況を明かした。【動画】「全然苦くなくて昆布の塩味が最高でした」高嶋ちさ子が“久しぶりに食べた”料理研究家・井上絵美さん手作りのピーマン料理※中盤この日、高嶋は「プラチナファミリーのキャスティング担当（笑）とも言われている、お料理