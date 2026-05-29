台風6号の接近に備えて、沖縄のピーマン農家は対策に追われています。ビニールハウスは強風を受けると倒壊するおそれがあるため、風を逃がすためにビニールの巻き上げを行ったほか、ピーマンを守る防風ネットを設置していました。イモリファーム伊森雅人さん「自然のことはしょうがないとは思うんですけど、なるべく最低限で済んでほしい」