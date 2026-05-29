大阪地裁京都府土地開発公社の資金計8億8660万円を横領し銀行の残高証明書の写しを偽造したとして、業務上横領と有印私文書偽造・同行使の罪に問われた公社の元総務部主査守山繁美被告（59）は29日、大阪地裁（辛島明裁判官）で開かれた初公判で「間違いない」と起訴内容を認めた。横領した金と知りながら計1億2506万円を受け取ったとして、組織犯罪処罰法違反（犯罪収益収受）の罪に問われた長男の会社役員琢海被告（29）は「