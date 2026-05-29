全国の温泉地で、入湯税を引き上げる市町村が増えている。廃業した温泉宿が廃虚になったり施設が老朽化したりした温泉地にとって、「再生」に向けた頼みの綱として期待されている。受益者負担の観点から不公平感も少なく、有識者は今後も増える可能性があると指摘する。（会津若松支局高松秀明、山形支局小原涼真）２０年以上放置「街の印象を良くするため、放置された空き旅館や空き店舗は撤去する必要がある」。福島県会