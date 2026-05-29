タレント今田耕司（60）が29日、パーソナリティーを務めるTBSラジオ「今田耕司のお耳拝借！金曜日」（金曜午前8時30分）に出演。元放送作家の鈴木おさむ氏、森三中大島美幸の結婚10周年記念パーティーでのエピソードを語った。この日のゲストは椿鬼奴。「オススメの名曲3選」の一つにホイットニー・ヒューストンの「セイビングオールマイラブフォーユー」を挙げると、結婚式を挙げていなかった鈴木おさむ、大島美幸夫妻の