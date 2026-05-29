こども家庭庁の黄川田大臣は親からの暴力など、関係に悩んでいるこどもにちゅうちょなく児童相談所に相談してほしいと呼びかけました。こども家庭庁・黄川田担当相「親御さんとの関係に悩みを抱えている場合には、ちゅうちょなく児童相談所にご相談いただきたいと考えています」今週、巨人の阿部慎之助前監督が長女への暴行の疑いで逮捕され、その後、釈放された事件をめぐり、SNS上で児童相談所に相談した長女をひぼう中傷する投