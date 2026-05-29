石田純一の娘でタレント、モデルのすみれ（35）が29日、フジテレビ系「ぽかぽか」（月〜金曜午前11時47分）に生出演。父石田の代名詞でもある「素足で革靴」を引き継いでいることを明かした。金曜レギュラーのぱーてぃーちゃん信子が「父が純一じゃないですか…だから、革靴は裸足ではくっぽい」と質問した。すみれは「○」の札を掲げて「そう、なんか、楽なんですよ」と裸足ではく革靴の心地よさをアピール。そして「で、夏じゃな