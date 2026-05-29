日本テレビ系列各局おすすめのうまいものが一堂に会するイベント「シューイチ全国うまいもの博」が秋田市で始まりました。今年は全国各地から28の店が集まっていて、初日から多くの人でにぎわっています。29日から始まった「シューイチ全国うまいもの博」。柴田光太郎アナ「会場にはお弁当それからスイーツなど全国のおいしいもの、そして人も所狭しです。シューイチ全国うまいもの博初日から大盛況です」