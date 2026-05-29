雪室で寝かせた日本酒の蔵出し作業が羽後町で行われました。雪国秋田の気候が育んだフレッシュな味に仕上がっています。羽後町の山あいの集落の一角にある、シートで覆われた大きな塊。冬の間に雪を高く積み上げて作った、天然の冷蔵庫、雪室です。雫が落ちるほどひんやりとした雪室の中には、約1,700本の日本酒が貯蔵されています。羽後町の田代地区にある菅原酒店では、豪雪地帯ならではの酒をつくろうと、32年前から地元