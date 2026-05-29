「免許更新ハガキを見落とした」「仕事で更新を忘れていた」意外と多い免許失効！フリーアナウンサーとして活動する笠井信輔氏が5月18日、自身のブログで「なんですと！免許失効！！」というタイトルの記事を公開し、うっかり運転免許を失効してしまったことを明かしました。笠井氏は記事の中で「そういえば、運転免許更新の『お知らせ』が来ていたな。誕生日から3か月ぐらいは、遅れても更新できるんじゃないかなぁと。昨日『