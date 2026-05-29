パスタ専門店「ジョリーパスタ」は、6月4日（木）から、お家でジョリパ気分が楽しめる「ジョリーパスタの夏の福袋 2026」の抽選販売受付を、公式アプリにて開始する。【写真】レモンの「調味料入れ」もすてき！福袋の中身一覧■おしゃれなオリジナルグッズを用意今回発売される「ジョリーパスタの夏の福袋 2026」は、オリジナルデザインのグッズや、全国の「ジョリーパスタ」で利用できるお食事券がセットになった数量限定の