北海道旭川市で女子高校生を橋から転落させ、殺害したなどの罪に問われている女の裁判は、現在も被告人質問が続いています。内田被告はどのように証言台に立っているのでしょうか。旭川地裁前から中継でお伝えします。午後２時４５分ごろから内田梨瑚被告への被告人質問が始まりました。内田被告は証言台に来るよう言われた際、マスクを外しました。そして、傍聴席側に深く一礼した後、裁判員に向かって深く一礼し、ゆっくりと着席